Crisanti dice che per l’estate bisogna “vaccinare e bloccare l’ingresso di nuove varianti”



Per Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova, “non bisogna fare paragoni con l’estate 2020. Sarà una stagione completamente diversa, con maggiore trasmissione dei contagi. Ora bisogna vaccinare più persone possibili e tentare di bloccare l’ingresso dall’estero in Italia di nuove varianti resistenti al vaccino. Non avere regole è da dilettanti”.

