Cucciolo gettato da un’auto in corsa, le volontarie festeggiano: “Ha aperto gli occhi e inizia a mangiare”



Cresce la speranza per il cucciolo di una settimana abbandonato nelle campagne di Menfi, lanciato da un’auto in corsa sull’asfalto. “Ha aperto gli occhi e ha iniziato a mangiare” raccontano commosse le volontarie che si prendono cura di lui. Il cagnolino, separato troppo in fretta dalla madre, aveva infatti avuto difficoltà a nutrirsi.

Continua a leggere



Cresce la speranza per il cucciolo di una settimana abbandonato nelle campagne di Menfi, lanciato da un’auto in corsa sull’asfalto. “Ha aperto gli occhi e ha iniziato a mangiare” raccontano commosse le volontarie che si prendono cura di lui. Il cagnolino, separato troppo in fretta dalla madre, aveva infatti avuto difficoltà a nutrirsi.

Continua a leggere

Continua a leggere