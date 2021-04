Dalla Serracchiani a Luxuria, tutti in difesa di Malika: “L’amore non deve essere una colpa”



La solidarietà del mondo della politica e dell’opinione pubblica si aggiunge a quella di chi ha già voluto esprimere parole di conforto e sostegno per Malika, la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa e insultata dalla propria famiglia perché lesbica. Da Debora Serracchiani a David Sassoli, in tanti in queste ore hanno voluto esprimere vicinanza alla giovane condannando l’accaduto e le minacce di morte subite dalla 22enne.

