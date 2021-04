Delitto Valentina Salamone, confermato l’ergastolo per l’ex fidanzato Nicola Mancuso



Confermata la condanna all’ergastolo per Nicola Mancuso, il 35enne accusato di aver ucciso nel 2010 la 19enne Valentina Salamone. La ragazza aveva avuto con lui una relazione. L’uomo, sposato e padre di tre figli, l’avrebbe lasciata però poiché non voleva abbandonare la famiglia per un’altra donna. La giovane gli aveva però rivelato di aspettare da lui un bambino.

