Denise Pipitone a Chi L’Ha Visto? la rivelazione di Piera Maggio: “Anna mi odiava ma era infatuata di me”



Nel corso della trasmissione Rai sono state diffuse altre intercettazioni che potrebbero fare ipotizzare una possibile riapertura del caso. Piera Maggio è stata una fiume in piena: dita puntato contro le forze dell’ordine (per “lacune e depistaggi” nelle indagini), ma non solo. La mamma di Denise ha rivelato pubblicamente un retroscena su Anna Corona (l’ex moglie del suo papà naturale della piccola scomparsa) che in tutti questi anni non era mai emerso.

