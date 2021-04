Denise Pipitone, la guardia giurata della segnalazione di Milano: “Da 17 anni vivo col rimorso”



Felice Grieco, la guardia giurata che il 18 ottobre 2004 disse di aver visto a Milano una bambina somigliante a Denise Pipitone: “Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d’impulso, anche se sarei andato nell’errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte persone per questa cosa”.

