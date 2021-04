Denise Pipitone, parla la mamma: “Errori di proposito nelle indagini, chi l’ha rapita sapeva cosa faceva”



La mamma della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004: “Ci sono stati degli errori nelle indagini” e ù2questa cosa è avvenuta in una provincia dove forse non si aspettavano il rapimento di una bambina….” ha detto a ‘Quarto Grado’. E Piera Maggio ne è certa “i rom non hanno rapito mia figlia”.

