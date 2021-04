Denise Pipitone, Piera Maggio: “Ci sono stati depistaggi, non voglio pietà o vendetta ma giustizia”



A Domenica In, Piera Maggio ha ripercorso le tappe della scomparsa di Denise Pipitone. Ritiene ci siano stati dei depistaggi nel corso delle indagini. La madre della piccola, non è in cerca di pietà né di vendetta. Ciò che le sta a cuore è la verità, la giustizia e la possibilità di mettere finalmente fine a questa terribile storia.

