Diletta Leotta e Can Yaman, il fratello della conduttrice: “Tutta invidia perché sono perfetti”



Sulla discussa storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman parla il fratello della conduttrice Mirko Manola, che intervistato da Io Donna assicura: “Tra loro è tutto vero, non hanno bisogno di farsi pubblicità”. Il chirurgo plastico inoltre racconta di avere già in programma un viaggio di famiglia a quattro: lui, la sua compagna, Diletta e Can Yaman, che ha già conosciuto gran parte della loro famiglia, compresi mamma Ofelia e papà Rori: “Can è simpatico, è un bravo ragazzo”.

