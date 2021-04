Diletta Leotta furiosa per il gossip con Ryan Friedkin: “Dipinta come una mangiauomini, ora basta”



Diletta Leotta replica con forza al gossip che stamattina l’ha vista protagonista sulle pagine di Dagospia per il presunto flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”. E arrivano anche ulteriori spiegazioni sulla presunta crisi con Can Yaman.

