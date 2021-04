Domiziana Giovinazzo di Un medico in famiglia è diventata mamma



L’attrice che ha interpretato Elena Martini in Un medico in famiglia è diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo Lorenzo, dall’amore con il compagno lontano dal mondo dello spettacolo. Una gravidanza voluta e cercata, nonostante la giovane età dell’attrice, che ha ringraziato tutti i suoi fan su Instagram per gli auguri condividendo uno scatto del bebè: “Grazie di cuore a tutti per l’immenso affetto, Lorenzo”.

