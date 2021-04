Don Riccardo lascia il sacerdozio per amore: “Laura è un dono: ma dentro di me resterò prete”



Nessun rimorso ma solo la voglia di vivere una storia d’amore con la sua Laura come non ha potuto fare finora, da fidanzati. E così Riccardo Ceccobelli, ormai ex prete della chiesa di San Felice di Massa Martana, ha spiegato la sua scelta di abbandonare il sacerdozio. “Provo un senso di libertà, onestà e chiarezza – ha spiegato il 42enne mentre abbraccia la sua amata – Laura è un dono, ma dentro di me resterò prete, sia chiaro”

