Dove sono le varianti Covid-19 in Italia



La variante più diffusa finora in Italia è quella cosiddetta inglese che ha abbondantemente superato il 90 per cento dei casi confermati di coronavirus. La variante brasiliana ha mantenuto una prevalenza intorno al 4% diffondendosi prevalentemente nel centro Italia mentre le altre varianti compresa quella indiana per ora hanno una circolazione molto più limitata.

