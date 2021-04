Elena D’Amario non è più fidanzata: “Per me è difficile trovare l’amore”



Elena D’Amario è tornata single. La ballerina professionista di Amici, in una chiacchierata con i ragazzi del talent, si è trovata a rispondere ad una domanda sulla sua vita sentimentale, dichiarando così di non essere fidanzata. La storia con il collega Alessio La Padula, mai realmente ufficializzata, è arrivata quindi al capolinea, come si evince anche guardando il profilo di lui, da cui sono state cancellate le foto che testimoniavano il loro legame.

