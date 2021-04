Elga Enardu positiva al Covid, dopo Serena colpita anche l’altra gemella



Dopo la sorella gemella Serena e il figlio Tommaso, questa volta è toccato a Elga. Soltanto Diego Daddi, marito di Elga, sarebbe negativo al Covid. Le due sorelle gemelle – ex troniste – erano da poco rientrate in Sardegna da Milano per un intervento di rinoplastica che Elga aveva fissato da tempo.

