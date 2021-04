Elisa Isoardi, il suo stalker perseguitava anche il portiere di un palazzo per vederla



L’uomo di 70 anni, già nel 2018 obbligato a non avvicinarsi alla conduttrice dopo una denuncia per stalking, oggi rischia di essere rinviato a giudizio per un processo bis. Non solo per le persecuzioni riservate in passato alla conduttrice, ma anche per quelle ai danni del portiere di uno stabile romano dove più volte si era presentato per vederla, convinto che Isoardi vivesse lì.

