Elliot Page da Oprah Winfrey: “Sono svenuta quando mi dissero di indossare abiti femminili”



Elliot Page è stata ospite di Oprah Winfrey per The Oprah Conversation su Apple+. L’attore 34enne ha parlato apertamente della sua transizione e di come le pressioni che ha subito negli ultimi dieci anni gli abbiano condizionato negativamente la vita: “Quando alle conferenze stampa dovevo indossare abiti femminili mi sentivo male”.

Continua a leggere



Elliot Page è stata ospite di Oprah Winfrey per The Oprah Conversation su Apple+. L’attore 34enne ha parlato apertamente della sua transizione e di come le pressioni che ha subito negli ultimi dieci anni gli abbiano condizionato negativamente la vita: “Quando alle conferenze stampa dovevo indossare abiti femminili mi sentivo male”.

Continua a leggere

Continua a leggere