Evasori fiscali ma in casa avevano rarissimo pesce drago venduto anche a 300mila euro



Avrebbero evaso il fisco per anni non pagando ingenti somme allo stato ma vivevano in una casa di lusso nella quale avevano anche piazzato un acquario con all’interno un esemplare del rarissimo e costosissimo “pesce drago”, un animale che può arrivare a costare fino a 300 mila euro al mercato nero.

