Ex poliziotto cagliaritano combattente nella guerra del Donbass per i filo russi, indagato



Nei confronti dell’ex poliziotto cagliaritano nelle scorse ore la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare del divieto di espatrio. Per gli investigatori, gli accertamenti a suo carico non solo hanno consentito di accertare la presenza dell’indagato per diversi periodi, dal 2015 al 2019, nei territori della Repubblica indipendentista del Donbass e la sua partecipazione al conflitto armato, ma anche il sostanziale pericolo che ci ritornasse.

