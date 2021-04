Fabrizio Corona risponde ad Adriano Celentano: “Porterò nel cuore le tue parole”



Fabrizio Corona replica per la prima volta a uno dei tanti interventi in suo sostegno, quello particolarmente intenso di Adriano Celentano che gli ha dedicato alcune lettere e un video dove lo sprona a ricominciare dalla Fede. Tornato ai domiciliari, Corona sembra davvero deciso a cambiare, come conferma Asia Argento tra i commenti.

Continua a leggere



Fabrizio Corona replica per la prima volta a uno dei tanti interventi in suo sostegno, quello particolarmente intenso di Adriano Celentano che gli ha dedicato alcune lettere e un video dove lo sprona a ricominciare dalla Fede. Tornato ai domiciliari, Corona sembra davvero deciso a cambiare, come conferma Asia Argento tra i commenti.

Continua a leggere

Continua a leggere