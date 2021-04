Fiorella Mannoia: “Io e Carlo Di Francesco sposi ai tempi del Covid per avere pochi invitati”



La cantante svela che dietro le nozze semplicissime anti-glam celebrate a febbraio in piena pandemia c’era anche l’intento di evitare un matrimonio in grande stile: “L’abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito”. Alle nozze erano presenti solo una decina di persone.

