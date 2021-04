Fiorenzuola, don Giuseppe si autodenuncia: “Multati 12 musulmani? Ora sanzionate anche me”



Doppia multa al responsabile di un centro islamico non riconosciuto come luogo di culto per aver riunito in preghiera 12 credenti musulmani, a Piacenza. Ma il parroco di Fiorenzuola, Don Giuseppe Illica, non ci sta e si autodenuncia: “Anch’io ho celebrato messa, multate anche me. La legge è uguale per tutti”.

Continua a leggere



Doppia multa al responsabile di un centro islamico non riconosciuto come luogo di culto per aver riunito in preghiera 12 credenti musulmani, a Piacenza. Ma il parroco di Fiorenzuola, Don Giuseppe Illica, non ci sta e si autodenuncia: “Anch’io ho celebrato messa, multate anche me. La legge è uguale per tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere