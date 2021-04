Floridia a Fanpage.it: “Rientro a scuola era meglio totale. Regioni avevano i soldi per i trasporti”



“Avrei preferito un ritorno di tutti in presenza, ma ci sono territori in cui sono presenti ancora criticità da affrontare e superare, ad esempio sui trasporti. Questo nonostante le Regioni abbiano ricevuto risorse per il trasporto pubblico e siano stati istituiti tavoli prefettizi in cui sono presenti i diversi soggetti interessati a organizzare efficacemente le riaperture delle attività”: lo ha detto in un’intervista con Fanpage.it la sottosegretaria all’Istruzione del Movimento Cinque Stelle, Barbara Floridia, commentando la riapertura delle scuole.

