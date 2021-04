Foggia, Antonella in un container da 7 anni in attesa della casa popolare. “Io scomparsa dalla graduatoria”



Antonella vive da sette anni all’interno di un container in attesa che il comune di Foggia assegni a lei e alla sua famiglia un alloggio comunale. Un anno e mezzo fa, però, le viene notificato lo sfratto: sua madre ha dovuto trasferirsi a casa della nonna per assisterla, mentre lei e suo fratello restano in attesa di una casa. I loro nomi, racconta a Fanpage.it, sono scomparsi dalla graduatoria comunale.

