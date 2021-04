Forza una tapparella per entrare in casa della ex, poi va a farsi una doccia: dovrà lasciare Genova



Ha forzato la tapparella della finestra per entrare in casa della ex fidanzata: un uomo di 29 anni è stato denunciato per atti persecutori e violenza privata. All’arrivo dei carabinieri, il giovane ha aperto tranquillamente la porta dicendo di essere in procinto di fare una doccia. Il 29enne non potrà tornare nel comune di Genova per 3 anni.

