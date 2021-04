Funerali principe Filippo di Edimburgo: “Massimo 30 persone, niente fiori e condoglianze online”



La morte del principe Filippo di Edimburgo ha sconvolto l’Inghilterra. I suoi funerali avverranno in una forma privata con massimo 30 persone in data ancora da destinarsi. Niente fiori o candele fuori Buckingham Palace e libro di condoglianze online per il cordoglio dei sudditi, ai quali è stato richiesto di fare donazioni benefiche invece di assembrarsi fuori i cancelli dei giardini reali per lasciare un pensiero.

