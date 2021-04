Gabriel Garko: “Basta bugie su di me, riempite le pagine dei giornali con il mio nome”



Gabriel Garko si racconta in un’intervista fiume a “Chi”. Sulle pagine del prossimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il lungo sfogo dell’attore che parla a tutto tondo dell’Ares-gate, del suo coming out fino allo scandalo della Petrol-Mafia: “Ci riempite le pagine dei giornali con il mio nome, non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora vi racconto tutta la mia verità”.

Continua a leggere



Gabriel Garko si racconta in un’intervista fiume a “Chi”. Sulle pagine del prossimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il lungo sfogo dell’attore che parla a tutto tondo dell’Ares-gate, del suo coming out fino allo scandalo della Petrol-Mafia: “Ci riempite le pagine dei giornali con il mio nome, non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora vi racconto tutta la mia verità”.

Continua a leggere

Continua a leggere