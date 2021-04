Galli: “Alcuni virologi hanno avuto grande capacità di contraddirsi, altri non l’hanno fatto mai”



Di Matteo Bassetti il professor Galli dice: “Non me ne faccia parlare, non vorrei perdere più tempo. Ne ho piene le scuffie di far polemica con quella gente lì”. E ancora: “Alcuni hanno avuto una notevole capacità di contraddirsi, altri praticamente mai. Io non ero nella compagine ristretta ma chiassosa di chi, l’estate scorsa, diceva che il virus era clinicamente morto. Né in quelli dell’immunità di gregge”.

