Genova, il controllore di Autostrade non aveva mai neppure visto il Ponte Morandi prima del crollo



In un’intercettazione un membro operativo del risk management di Autostrade, che in una conversazione con un familiare confida. “Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questo ponte; mi han detto: ‘Fai l’analisi dei rischi catastrofali’. E io: ok”.

