Giulia Salemi: “Mi dissero che ero fuori luogo per la tv”



Raggiunta da Diva e Donna l’influencer italo persiana reduce dal successo del GFVip si gode un momento particolarmente florido per la sua vita, in amore e sul lavoro. Finalmente sente di aver raggiunto un equilibrio e ora ripensa ai momenti difficili che ha attraversato appena qualche anno fa, quando per un periodo ha pensato seriamente di voler abbandonare il sogno della tv: “Piangevo, passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare serie tv. Poi ho reagito”.

