Gli effetti del covid pesano sui decessi anche nel 2021: a marzo nuovo picco di morti



Gli effetti della pandemia da coronavirus sulla mortalità proseguono anche nel corso del 2021. Lo rivelano i dati statistici sulla mortalità in Italia raccolti dall’Istat per l’anno in corso e diffusi oggi dallo stesso Istituto nazionale di statistica. A Marzo infatti si è interrotto il calo dei decessi totali che era in atto da novembre e la curva ha invertito la tendenza.

