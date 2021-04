Gli Usa sconsigliano viaggi in Italia: “Rischio Covid a livello massimo”



Gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare in Italia a causa dell’alto rischio di contagio. Il nostro Paese infatti è stato inserito dal governo di Washington in categoria quattro di rischio, il livello più alto, così come fatto con l’80% dei Paesi mondiali a causa della pandemia in corso.

Continua a leggere



Gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare in Italia a causa dell’alto rischio di contagio. Il nostro Paese infatti è stato inserito dal governo di Washington in categoria quattro di rischio, il livello più alto, così come fatto con l’80% dei Paesi mondiali a causa della pandemia in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere