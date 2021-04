“Guardate cos’è il Covid: mio nonno morente e mio papà che lo veglia fino all’ultimo respiro”



Un anziano a letto, un figlio che lo veglia, una nipote che scatta una foto: “Questa è l’immagine emblema del Covid, dovrebbe girare il mondo per far capire a tutti in che situazione siamo”, le poche dolorose righe che Matilde ha scritto a Fanpage per ricordare il nonno e la compassione di suo padre.

