Harry e Meghan ricordano il principe Filippo: "Ci mancherai molto"



La prima reazione ufficiale del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle alla morte del principe Filippo. Sul sito di Archewell, l’organizzazione senza fini di lucro fondata dai due, il messaggio in onore del marito della Regina: “Grazie per la tua dedizione… Mancherai molto”. Non ci sono ancora dettagli sul funerale.

