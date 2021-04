I medici italiani preoccupati da riaperture e scuole: “Abbattere subito la mortalità coi vaccini”



Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri a Fanpage.it: “I medici sono preoccupati per le riaperture, perché sebbene la pressione sule strutture ospedaliere stia leggermente scendendo i numeri sono tali da non stare tranquilli. I vaccini? C’è stato un netto abbattimento della mortalità Covid nella nostra categoria. Se riusciamo a proteggere gli over 60 e i fragili entro l’estate, potremmo vivere i prossimi mesi in maniera più serena”.

