Il bacio con Ryan Friedkin risale al 20 dicembre, Diletta Leotta non era legata a Can Yaman



Il triangolo tra Can Yaman, Diletta Leotta e Ryan Friedkin potrebbe riservare nuove sorprese. Il bacio tra la conduttrice DAZN e il figlio del proprietario della Roma risale al 20 dicembre scorso, periodo in cui non era ancora iniziata la relazione con l’attore turco. Non un tradimento dunque, ma la cronaca di una passione nata in un periodo in cui la Leotta era single.

Continua a leggere



Il triangolo tra Can Yaman, Diletta Leotta e Ryan Friedkin potrebbe riservare nuove sorprese. Il bacio tra la conduttrice DAZN e il figlio del proprietario della Roma risale al 20 dicembre scorso, periodo in cui non era ancora iniziata la relazione con l’attore turco. Non un tradimento dunque, ma la cronaca di una passione nata in un periodo in cui la Leotta era single.

Continua a leggere

Continua a leggere