Il Covid colpisce gli italiani: uno su cinque dice di non riuscire a pagare bollette e mutuo



Il clima nelle famiglie resta molto positivo, ma la preoccupazione per la situazione economica cresce, così come la difficoltà nel far fronte alle spese, anche le più banali. Il quadro delineato dall’Istat durante la seconda ondata di Covid, tra dicembre e gennaio, parla chiaro: un italiano su cinque non è riuscito a pagare il mutuo o le bollette, uno su dieci ha avuto bisogno di aiuti economici.

