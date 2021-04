Il Garante della privacy boccia il riconoscimento facciale della polizia: “Sorveglianza di massa”



La funzione “real time” di Sari consentirebbe, attraverso una serie di telecamere installate in una determinata area geografica, di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita. Per il Garante per la protezione dei dati personali non è conforme alla normativa sulla privacy.

