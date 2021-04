Il messaggio della Regina Elisabetta dopo la morte di Filippo: “Un momento di profonda tristezza”



In occasione del suo 95esimo compleanno, la Regina Elisabetta ha voluto ringraziare tutte le persone che da ogni parte del mondo le hanno manifestato il proprio sostegno e affetto dopo la morte del principe Filippo. Un momento, quello che sta vivendo, che descrive come “di profonda tristezza” ma che è l’ennesima testimonianza di quanto la figura del dica di Edimburgo sia stata fondamentale per l’intera famiglia reale britannica.

