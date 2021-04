Il Piemonte vuole comprare i vaccini Covid AstraZeneca che la Danimarca non utilizzerà



La Regione Piemonte è pronta ad acquistare dosi di vaccino anti-Covid AstraZeneca dalla Danimarca per non rallentare la campagna vaccinale. L’assessore regionale alla Ricerca Covid Marnati: “Dall’Ambasciata ci è stato confermato che il Governo danese starebbe valutando le richieste pervenute anche da altri Paesi e che terranno in considerazione quella del Piemonte”.

