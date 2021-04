Il principe Carlo sta per diventare Re, ma la Regina non abdicherà: ecco cosa sta succedendo



La Regina Elisabetta non abdicherà ma in Inghilterra si parla ormai di come il principe Carlo sia in capo a tutte le operazioni della Royal Family. Il suo primo vero atto da Re “senza corona” è riunire la famiglia dopo gli strappi causati dall’intervista di Harry e Meghan Markle: c’è stato il faccia a faccia tra lui, William e Harry in Galles.

