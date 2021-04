Il principe Harry assente al compleanno della Regina: “È già tornato da Meghan”



Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Harry ieri sarebbe partito per la California dopo aver prenotato il volo di ritorno con la British Airways. Non sappiamo se Harry sia già rientrato a Montecito dalla moglie Meghan, ma pare proprio che il Principe non sarà tra i membri della Royal Family che domani incontreranno sua Maestà la Regina per il suo 95esimo compleanno.

