Ilary Blasi è di nuovo zia, è nata Jolie la figlia di sua sorella Melory



È nata Jolie la figlia di Melory Blasi e nipotina di Ilary e Francesco Totti, zii dell’ultima femminuccia arrivata in famiglia. La sorella della conduttrice aveva annunciato la gravidanza lo scorso novembre. Dal 2017 è sposata con Tiziano Panicci, come lei lontano dal mondo dello spettacolo. “25/04 sei nata tu, amore nostro grande. Benvenuta piccola Jolie”, ha scritto Melory su Instagram pubblicando i primi scatti in cui si intravede bimba.

