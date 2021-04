Impennata di contagi covid a Palermo: rischia di rimanere ancora zona rossa



Sui 1.069 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, che fanno della regione la seconda con più casi giornalieri in Italia, oltre la metà riguardano proprio Palermo e la provincia. La zona rossa dunque potrebbe essere prolungata ancora all’attuale scadenza delle ordinanze fissata per mercoledì 28 aprile.

