In Italia calano ricoveri covid ma 13 regioni con terapie intensive oltre la soglia critica



Nelle ultime 24 ore infatti in Italia si è assistito a un marcato calo dei ricoverati covid anche se a fronte di ancora 476 morti giornalieri. Sono però ancora ben tredici le regioni con percentuali di posti letto occupati in terapia intensiva ben oltre la soglia limite del 30 per cento. Per quanto riguarda i posti letto in area non critica, invece, sono sette le regioni oltre la soglia del 40%.

