In Puglia sono finiti i vaccini anti-Covid. I medici di base: “Assicurate almeno dosi per richiami”



La Puglia sta dando fondo alle ultime scorte di vaccini anti-Covid – secondo i dati disponibili stamane, 21 aprile, sono state utilizzate il 93,3 per cento delle dosi disponibili. Così i medici di base hanno chiesto a Emiliano e Lopalco se “vi è la disponibilità per effettuare” almeno “i richiami”, che sono da programmare già per i prossimi giorni a favore degli ultra 80enni.

