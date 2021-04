Inchiesta dati falsati sul Covid in Sicilia, indagati tornano liberi, gip: “Scenario desolante”



Il gip del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue ha revocato gli arresti domiciliari per i tre indagati dell’inchiesta sui dati falsati sul Covid in Sicilia: tornano in libertà Letizia Di Liberti, dirigente della Regione siciliana, Salvatore Cusimano funzionario dell’assessorato regionale alla Salute, e Emilio Madonia.

