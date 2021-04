Incidente Belpasso, camion travolge pedone sul marciapiede: “Come un’esplosione, scena da brividi”



Spaventoso incidente, ieri, a Belpasso, in provincia di Catania, in Sicilia: un 36enne ha perso il controllo del camion che stava guidando e ha travolto un pedone che stava fermo sul marciapiede e che è finito in ospedale in fin di vita. Il conducente prima è scappato poi si è presentato alla caserma dei carabinieri, che lo hanno posto agli arresti domiciliari. Il racconto di un sopravvissuto: “Mi sento un miracolato”.

