Incidente con lo scooter a Catania: muore a 17 anni Enrico, giovane arbitro di basket



Un giovane di 17 anni, Enrico Murabito, è morto in un incidente avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo. Lutto per il mondo del basket siciliano: Enrico era un giovane arbitro.

Continua a leggere



Un giovane di 17 anni, Enrico Murabito, è morto in un incidente avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo. Lutto per il mondo del basket siciliano: Enrico era un giovane arbitro.

Continua a leggere

Continua a leggere