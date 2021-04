Incidente sul Grappa, a 83 anni precipita col deltaplano e muore: era al secondo volo di giornata



Caduto subito dopo il decollo, un pilota trevigiano ha perso oggi la vita sul Grappa. L’uomo, pilota esperto di 83 anni, per motivi da accertare non è riuscito a staccarsi per il decollo ed è precipitato in mezzo ai rovi in un’area impervia. Quando i soccorritori lo hanno trovato hanno solo potuto constatare il decesso.

Continua a leggere



Caduto subito dopo il decollo, un pilota trevigiano ha perso oggi la vita sul Grappa. L’uomo, pilota esperto di 83 anni, per motivi da accertare non è riuscito a staccarsi per il decollo ed è precipitato in mezzo ai rovi in un’area impervia. Quando i soccorritori lo hanno trovato hanno solo potuto constatare il decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere